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        Muş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Muş'un Hasköy ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:11
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        Muş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Muş'un Hasköy ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Özcan Tok idaresindeki 13 AAU 944 plakalı tır, Muş-Bitlis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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