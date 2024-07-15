Bulanık'ta şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu

Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler, daha sonra Merkez Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla bir araya geldikten sonra ilçe mezarlığındaki şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

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