Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

        Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 01:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Program kapsamında Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kent Meydanı'nda devam eden programda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video izletildi.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliğinin tarihi bir sınavdan geçtiği söyledi.

        Sela okunmasıyla son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Doğu'da 4 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçe...
        Doğu'da 4 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçe...
        Malazgirt'te şehitler için mevlit okutuldu
        Malazgirt'te şehitler için mevlit okutuldu
        Bulanık'ta şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu
        Bulanık'ta şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu
        Muş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Muş'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Muş Valisi Çakır'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor
        Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor