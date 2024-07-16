Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliğinin tarihi bir sınavdan geçtiği söyledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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