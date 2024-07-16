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        Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor

        Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:20
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        Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor
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        Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

        Kırköy beldesinde yaşayan kadınlar, ilkbahar mevsiminde aileleriyle çıktıkları yaylalarda bir yandan tandırda ekmek pişirip günlük ev işlerini yapıyor, bir yandan da sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt hazırlıyor.

        Zorlu yaşam koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen kadınlar, diğer günlük faaliyetlerinin yanı sıra koyunlarının kırkma işleriyle de ilgileniyor.

        40 yaşındaki, 4 çocuk annesi İrem Öner, AA muhabirine, her yıl yaz mevsiminde yaylalara çıktıklarını söyledi.

        Yaylada mesailerinin erken saatlerde başladığını ve hava kararana kadar sürdüğünü anlatan Öner, "Hayvanları doğal ortamlarda beslemek için yaylaya çıkıyoruz. Burada elektrik ve su tesisatı yok. Odun ateşinde yemek pişiriyoruz. Yeri geldiğinde su taşıyoruz, hayvan güdüyoruz, çamaşır yıkıyoruz. Bir yandan da çocuklara bakıyoruz ve çobanlara yemek hazırlıyoruz. Günde iki kez koyunları sağıyoruz. Yaylada yaşamak çok zor ama mecburuz." dedi.

        Ayten Dinçer ise koyunlardan elde ettikleri sütle peynir ve tereyağı yaptıklarını belirterek, "Erken saatlerde kalkıyorum. Ev işlerini yapıyorum ve çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Öğle süt sağıyorum. Günde iki kez sağım yapıyoruz. Hayvancılık zor ancak geçimimizi sağlamak zorundayız." diye konuştu.

        Üç ay yaylada kaldıklarını dile getiren Naime Kaya da "Koyunlarımızı sağdıktan sonra iki saat sütü dinlendiriyoruz. Sonra peynir yapıyoruz. Peynirlerimizi genellikle sipariş üzerine müşterilerimize gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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