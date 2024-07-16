Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, birçok suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan aramaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Temmuz'da aranan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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