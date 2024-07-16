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        Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

        Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:02
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        Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
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        Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan aramaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Temmuz'da aranan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, birçok suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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