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        Muş'ta çocuklar, model uçak eğitimi alıyor

        Muş'taaçılan kursta çocuklara model uçak eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:03
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        Muş'ta çocuklar, model uçak eğitimi alıyor
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        Muş'taaçılan kursta çocuklara model uçak eğitimi veriliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 11-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik model uçak kursu açıldı.

        Gençlik Merkezinde düzenlenen kursla çocukların mesleki gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, yaz tatilinde gençlik merkezlerinde kurs açtıklarını söyledi.

        Kursların 30 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Taşdemir, "Yaz okulu kapsamında her hafta 50 gencimizi çeşitli etkinliklerle beraber atölyemizle buluşturuyoruz. Burada çocuklarımıza maket uçak yapmayı öğretiyoruz. Model uçak yapımı kursumuzu, havacılığa ve model uçak yapımına merakı olan çocuklarımızın hobilerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için açtık. Çocuklarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayarak üretken bireyler olmaları adına önemli bir adım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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