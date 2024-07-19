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        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan esnaf ziyareti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:29
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan esnaf ziyareti
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

        İlçedeki görevine yeni başlayan Koşansu, Malazgirt Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

        Esnafla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Koşansu, yerel ekonominin gelişimi için vatandaşın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

        İlçenin genel durumunu iyileştirmek için çalışma yürüteceklerini belirten Koşansu, fırsat buldukça da esnafı ziyaret edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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