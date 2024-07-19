Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan esnaf ziyareti

İlçenin genel durumunu iyileştirmek için çalışma yürüteceklerini belirten Koşansu, fırsat buldukça da esnafı ziyaret edeceğini kaydetti.

Esnafla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Koşansu, yerel ekonominin gelişimi için vatandaşın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

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