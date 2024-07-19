Bulanık'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz katıldı.

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