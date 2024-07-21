Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu kayakçılara, yazın sıcağı engel değil

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu kayakçılara, yazın sıcağı engel değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına devam ediyor. Antrenörleri eşliğinde asfaltta tekerlekli kayak kullanan sporcular, kışın düzenlenecek yarışmalar için zorlu parkurlarda güç depoluyor.

        Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanı 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

        - "Amacımız güçlü şekilde kışa hazırlanmak"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, farklı branşlarda birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

        Her yıl müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuların yazın da boş durmadığını anlatan Taşdemir, "Muş'ta bu yıl kayak sezonu kısa sürdü. Buna rağmen, o süreci çok iyi değerlendirerek 20 madalya aldık. Türkiye'nin farklı illerinden düzenlenen kayaklı koşularda, Türkiye yarışmalarında dereceler elde ettik. Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

        Uluslararası birçok müsabakada da derece elde ettiklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Yazı iyi değerlendiriyoruz. 80 sporcularımızla antrenmanlarımızı asfaltta sürdürmekteyiz. Sporcularımız kavurucu sıcaklara rağmen yoğun antrenman yapmakta. Boş bir vakit bırakmıyoruz. Amacımız daha dinç ve güçlü şekilde sporcularımızı kışa hazırlamak. Gençlerimiz ülkemizin bayrağını daha nice zamanlarda göndere çektireceklerinden hiç şüphemiz yok."

        Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımız kilometrelerce koşuyor. Çalışma yaptığımız asfalt antrenman için elverişli. Amacımız Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak." diye konuştu.

        Sporculardan Esmanur Olca ise "Bir yıldır kayaklı koşu yapıyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Onun için burada çalışıyoruz. Kavurucu bir sıcaklık var. Yine de antrenmanlara geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi

        Benzer Haberler

        Muş'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Muş'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Bulanık'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Bulanık'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak
        Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan esnaf ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan esnaf ziyareti
        Muş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespitine yönelik k...
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespitine yönelik k...