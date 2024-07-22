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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, kadın kursiyerlerle bir araya geldi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:48
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, kadın kursiyerlerle bir araya geldi
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

        Merkezde incelemelerde bulunan Koşansu, kurslarda eğitim alan kadınlarla bir araya geldi.

        Kursiyerlerin birbirinden kaliteli ürünler hazırladığını belirten Koşansu, el işi ürünlerini yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırmak için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise 20 usta öğreticiyle 46 kursta, 660 kursiyere eğitim verdiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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