Bulanık Kaymakamı Koşansu, kadın kursiyerlerle bir araya geldi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise 20 usta öğreticiyle 46 kursta, 660 kursiyere eğitim verdiklerini aktardı.

Kursiyerlerin birbirinden kaliteli ürünler hazırladığını belirten Koşansu, el işi ürünlerini yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırmak için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

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