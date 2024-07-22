Muş'ta üniversite bünyesinde hayvan çiftliği kuruldu

Muş Alparslan Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığını söyledi.

Bölgede hayvancılık potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirten Alican, şunları kaydetti:

"Çiftliğimizde 20 küçükbaş hayvan bulunuyor. Koyun, tavuk ve kazlarla ilgili projelerimiz var. Arıcılıkla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Valilik ve İl Özel İdaresi ile hazırladığımız projeyle kapsamında ekipman desteği aldık. Malzemelerimizi aldığımızda peynir üretimine başlayacağız. Çiftlikte sadece üretim değil bilimsel çalışmalar da yapılacak. İlimize özgü peynir türlerini tespit edip coğrafi işaretlerini alacağız."