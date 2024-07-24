Malazgirt'te öğrencilere oyuncak dağıtıldı

Cami imamı Mehmet Tahir Koçer de oyuncakları gönderen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Başaran, "Çocukların mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor. Bu tür etkinliklerle onların gelişimine katkıda bulunmayı ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Tümay Tüm Çocukların Derneği tarafından gönderilen oyuncaklar, Danişment Gazi Camisi Kur'an kursunda eğitim alan çocuklara verildi.

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