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        Muş Valisi Çakır'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:51
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        Muş Valisi Çakır'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, tarafsız ve özgür basın varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

        Basın mensuplarının kentlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımız, devlet kurumlarımız ve basın camiamız arasındaki birlik, bütünlük, daha nice yatırımların milletimizin hizmetine sunulacağının bir göstergesi. Halkımızın talep ve beklentilerini devlet temsilcileri ile paylaşan gazetecilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin kadim şehri ilimizin kültür ve tarih kapılarını tüm dünyaya açan basın mensuplarımızın gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

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