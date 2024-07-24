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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:35
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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, yine yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılanlardan Alaattin Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum neredesin, senden hiçbir haber yok. Çık gel, teslim ol. Bayramda, seyranda hep yokluğunu hissediyoruz. Sesimi duyuyorsan gel. Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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