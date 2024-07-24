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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:33
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Müftü Abdurrahman Gündüz ile Merkez Camisi'ne gelen Koşansu, kursta eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kurslarda doluluk oranının iyi olduğunu belirten Koşansu, öğrencilerin heyecanlı ve gayretli olduğunu söyledi.

        Müftü Gündüz ise kurslarda 2 bin 150 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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