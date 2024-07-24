Bulanık Kaymakamı Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti

Müftü Gündüz ise kurslarda 2 bin 150 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Kurslarda doluluk oranının iyi olduğunu belirten Koşansu, öğrencilerin heyecanlı ve gayretli olduğunu söyledi.

Müftü Abdurrahman Gündüz ile Merkez Camisi'ne gelen Koşansu, kursta eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

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