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        "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı

        Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliğince yürütülen "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:34
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        "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı
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        Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliğince yürütülen "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.

        Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, gençleri ülkenin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek gerektiğini söyledi.

        Projelerin uzun vadede gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

        "Gençleri rasyonel ve geleceğe yönelik donatmamız gerekiyor ki fırsatlardan, imkanlardan yararlanabilsinler. Bu anlamda benzer projeleri çok önemsiyoruz. İnşallah devamı gelecek. Bu proje güzel oldu. İnşallah gençlerimizi bunun sonuçlarıyla buluşturacağız. Hiçbir emek, çaba karşılıksız kalmaz. Mutlaka bunun karşılığını alacaksınız."

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sözleşme Yönetimi Daire Başkanı Uğur Güneş de şu ana kadar 1200 projeye destek verdiklerini söyledi.

        Programa, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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