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        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Muş'ta Kur'an kursunda eğitim alan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:23
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        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Muş'ta Kur'an kursunda eğitim alan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Gençlik merkezi çalışanları ile gönüllüler, Muş Alparslan Üniversitesindeki camide Kur'an kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi.

        Düzenlenen etkinlikte çocuklar, mangala, satranç, voleybol, matrak ve ip çekme gibi oyunlar oynadı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada, çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

        Taşdemir, "Çocuklarımız burada hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Cıvıl cıvıl bir ortam var. Amacımız çocuklara camiyi sevdirmek. Etkinliklerimiz 16 Ağustos'a kadar devam edecek." dedi.

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