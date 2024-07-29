Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, yaylada konaklayan besicileri ziyaret etti:

        Muş Valisi Avni Çakır, yaz boyunca yaylada konaklayan besicilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, yaylada konaklayan besicileri ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, yaz boyunca yaylada konaklayan besicilerle bir araya geldi.

        Beraberindeki birim amirleriyle kente 39 kilometre uzaklıktaki Arı köyünün Harves Yaylası'na giden Çakır, burada hayvanlarını otlatan, bakımını yapan besicileri ziyaret etti, taleplerini dinledi.

        Bölgede önceki yıllarda terör nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatan Çakır, "Yöre halkı birçok ekonomik kaynaktan uzak kalmış. Bölgemizin terörden kazınması ve tekrar bir huzur beldesi haline gelmesiyle sadece bu yayla değil il genelindeki tüm yaylalarımıza canlılık geldi." dedi.

        Yaylaların hayvan sürülerinin sesiyle şenlendiğini belirten Çakır, vatandaşın da tarım ve hayvancılık konusunda atalarından gelen yeteneğinin olduğunu ifade etti.

        Fırsat buldukça yaylalara, köylere giderek vatandaşları ziyaret etmeye çalıştıklarını söyleyen Çakır, şunları kaydetti:

        "İnşallah bölgemiz her alanda ilerler. Özellikle hayvancılık alanında çok daha ileri noktalara geleceğiz. Vatandaşımızın bu huzurun sağlanmasındaki emeği, çabası çok büyük. Sadece askeri ve kolluk tedbirleriyle terörü alt edemezsiniz, huzuru getiremezsiniz. Arkanızda dimdik duran vatandaşların olması lazım. Muşlular her daim devletin yanında olmuş. Kısa bir süre terörle alakalı sıkıntılar çekmiş olmakla beraber Allah'a şükür şu an terör tamamen bölgeden onların da destekleriyle kazınmıştır. Bundan sonra da diğer yaylalarda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz."

        İl Özel İdaresi ekipleriyle Muş'taki tüm köylerin alt yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çakır, "Vatandaşımız bir taraftan şehir hayatını yaşayacak, bir taraftan da yayladan köy hayatından geri kalmayacak. Kentin geniş meraları var. Hayvanların tamamına yakını bu meralarda otlatılıyor. Bu hem ette hem de sütte verimi artırıyor. Küçükbaş hayvan varlığımız azımsanmayacak oranda. Bu anlamda ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Vatandaşımız ürettikleri ürünlerle kazanç elde ediyor." diye konuştu.

        Yayladaki çocuklarla ilgilenen, hediyeler veren Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, vali yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Benzer Haberler

        Binbaşı Arslan, 9 yıl önce şehit olduğu yerde anıldı
        Binbaşı Arslan, 9 yıl önce şehit olduğu yerde anıldı
        Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 9. yılında Malazgirt'te anıldı
        Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 9. yılında Malazgirt'te anıldı
        Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Malazgirt'te mevlit okutuldu
        Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Malazgirt'te mevlit okutuldu
        Muş Valisi Çakır hastane binası çalışmalarını inceledi
        Muş Valisi Çakır hastane binası çalışmalarını inceledi
        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
        "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantı...
        "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin kapanış toplantı...