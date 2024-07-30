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        Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

        Muş Genlik ve Spor Müdürlüğünce yaz tatilinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 17 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:28
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        Muş'ta 17 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek
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        Muş Genlik ve Spor Müdürlüğünce yaz tatilinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 17 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik havuzunda açılan kursa ilgi gösteren çocuklar, hem yeni arkadaşlıklar edinecek hem de antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğrenecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında haftanın 6 günü gençlere yüzme öğrettiklerini belirterek, 7'den 70'e herkesin havuzdan faydalanabileceğini söyledi.

        Proje kapsamında 15 antrenör ve 15 cankurtaranla geçen yıl tüm ilçelerde 15 bin 104 gence yüzme öğrettiklerini anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 17 bin kişi hedefledik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Amacımız çocuklarımız derelerde boğulmasın, hijyenik olmayan ortamlarda yüzmesin. Burada hijyenik ortamda her gün temizliği yapılan havuzumuzda sağlığa elverişli şekilde gençlerimize hizmet veriyoruz. Havuzumuz haftanın 6 günü açık. Pazartesi temizlik ve ilaçlama yapılıyor."

        Yaz mevsiminin başlamasıyla 5 ilçedeki yüzme havuzlarında da hizmet vermeye başladıklarını belirten Taşdemir, bu ilçelerde gençlerin antrenör ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğrendiğini dile getirdi.

        Taşdemir, 5-17 yaş kategorisindeki yaz ve engelsiz yaz spor okulları kapsamında gençlere eğitim verdiklerini ifade etti.

        Yüzme öğrenen çocuklardan Esma Kaplan ise gelecekte Türkiye şampiyonu olmak istediğini kaydederek, "Yüzmek çok keyifli bir aktivite. Burada yüzerken çok keyif alıyorum. İyi bir yüzücü olarak ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.

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