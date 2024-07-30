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        Muş'ta 57 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:47
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        Muş'ta 57 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı
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        Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı.

        Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

        MİGDER Başkanı Levent Özmen, bugüne kadar kentte yaşayan 250 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Mersin'de yaşadığını ve derneklerinin orada faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Özmen, "Bir Muşlu olarak öncelikle kendi memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize ön ayak olacağız. Engelli kardeşlerimiz bizim çocuklarımız. Biz de engelli adayıyız." dedi.

        Destek veren tüm iş insanlarına teşekkür eden Özmen, ellerinden geldiği kadar engellilere yardımcı olacaklarını anlattı.

        Özmen, "Onların yüzü güldüğünde biz mutlu oluruz. Bunlarla huzur buluyoruz. İşimizi gücümüzü bir tarafa bırakıp engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kampanyamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Muş Bedensel Engellileri Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise MİGDER tarafından 57 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldığını belirtti.

        Korkmaz, "Kendilerine teşekkür ederiz. Bundan sonra engelli kardeşlerimiz sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler." diye konuştu

        Programa, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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