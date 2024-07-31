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        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlik merkezini ziyaret etti

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gençlik merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:37
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlik merkezini ziyaret etti
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        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gençlik merkezini ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya tarafından karşılanan Koşansu, merkezdeki atölyeleri ve sınıfları gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet eden Koşansu, spor kompleksinin ilçe gençleri için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Gençlerin spora ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Koşansu, gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

        Gençlik merkezindeki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Koşansu, daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için gençlere desteklerinin süreceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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