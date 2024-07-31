Muş'ta bir günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muş Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatan bir günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Muş'ta dünyaya gelen ve "epispadias, ekstrofi vezikalis" tanısı konulan bir günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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