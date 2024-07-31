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        Muş'ta bir günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta dünyaya gelen ve "epispadias, ekstrofi vezikalis" tanısı konulan bir günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:47
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        Muş'ta bir günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Muş'ta dünyaya gelen ve "epispadias, ekstrofi vezikalis" tanısı konulan bir günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Muş Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatan bir günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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