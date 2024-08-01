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        Diyarbakırlı biçerdöver operatörleri Muş'taki buğday tarlalarında mesaide

        SABRİ YILDIRIM - Diyarbakır'da yıllardır yaz mevsiminde Muş'a gelen biçerdöver operatörleri, günlerce evlerinden uzakta binlerce dönüm alana ekilen buğday tarlalarında mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:38
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        Diyarbakırlı biçerdöver operatörleri Muş'taki buğday tarlalarında mesaide
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        SABRİ YILDIRIM - Diyarbakır'da yıllardır yaz mevsiminde Muş'a gelen biçerdöver operatörleri, günlerce evlerinden uzakta binlerce dönüm alana ekilen buğday tarlalarında mesai yapıyor.

        Diyarbakır'dan yola çıkan biçerdöver operatörleri ve beraberlerindeki işçiler, her yıl temmuz ayında Muş Ovası'na geliyor.

        Günlerce memleketlerinden uzakta çalıştıkları tarlaların yanına kurdukları konteynerlerde konaklayan operatörler, geniş tarım arazilerine ekili buğdayın hasadını yapıyor.

        Günün ilk ışıklarıyla buğdayın hasadına başlayan ve kavurucu sıcakta çalışan operatörler, akşam da araçlarının bakımını yapıyor.

        Hasadı yapılan tarlalardan çıkan samanı balyaladıktan sonra birçok kentteki besicilere satan operatörler, elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor.

        Operatörlerden Abdullah Bayram, Diyarbakır'dan 21 biçerdöver ve 120 kişilik grupla Muş'a geldiklerini söyledi.

        Muş'ta 29 bin dekar alanda hasat yapacaklarını anlatan Bayram, şöyle konuştu:

        "Sabah erkenden mesaiye başlıyoruz. Paydos ettikten sonra konteynerlere geçiyoruz. Makinelerimizin bakımını yaptıktan sonra yemeğimizi yiyip uyuyoruz. Burada işimiz bittikten sonra başka illere gidiyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir iş sezonumuz var. Ondan sonra sezonu kapatıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Muş Ovası'na gelen yaklaşık 200'den fazla biçerdöver operatörü hasat yapıyor."

        Sezon boyunca kurdukları konteynerlerde kaldıklarını anlatan Bayram, "Sırayla yemek yapıp bulaşıkları yıkıyoruz. İhtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz. 4 ay boyunca konteynerde yaşamımızı sürdürüyoruz." dedi.

        - "Saman karşılığında çalışıyoruz"

        Hasat döneminin başlamasıyla 3 çocuğu ve 2 yeğeniyle Muş'a gelen 55 yaşındaki operatör Nurettin Sevim ise para almadan saman karşılığında buğday hasadı yaptıklarını belirtti.

        Muş Ovası'nda bazen günde 13 saatten fazla mesai yaptıklarını anlatan Nurettin Sevim, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 10 yıldır Muş Ovası'na gelip hasat yapıyoruz. Burada saman karşılığında çalışıyoruz. Elde ettiğimiz samanı presleyip Kars, Ağrı ve Erzurum'a gönderiyoruz. 21 biçerdöver, 10 makine ve 120 kişiyle çalışıyoruz. Günde 5 kamyon saman yüklüyoruz. Yaklaşık 60 tona denk geliyor. 7 kişi bir konteynerde kalıyoruz. 4 ay boyunca tüm yaşamımız konteynerde geçiyor. Sezona Diyarbakır ve Batman'da başladık, sonra buraya geldik. Hasat dönemini zorluklarla geçiriyoruz."

        Mehmet Kılıç, haziranda Mardin'de hasada başladıklarını, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'dan sonra Muş Ovası'na geldiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 30 bin dönüm alanda buğday biçiyoruz. Sabah erkenden kalkıp makinelerin bakımını yaptıktan sonra işe başlıyoruz. Akşam geç saatlere kadar çalışmalarımız sürüyor. Burada yaklaşık bir ay işimiz var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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