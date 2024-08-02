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        Muş'ta yapımı tamamlanan asfalt plenti tesisi hizmete açıldı

        Muş'ta yapımı tamamlanan 160 ton kapasiteli asfalt plenti tesisi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:03
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        Muş'ta yapımı tamamlanan asfalt plenti tesisi hizmete açıldı
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        Muş'ta yapımı tamamlanan 160 ton kapasiteli asfalt plenti tesisi hizmete açıldı.

        Karaağaç beldesinde kurulan tesiste inceleme yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaliteli asfalt üretimine başladıklarını söyledi.

        Kentteki yolları asfaltlayacaklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

        "Özellikle kışın soğuk ve sert, yazın da sıcak ve kurak olması nedeniyle sathi kaplamalı yollarda bozulmalar oluyor. Her yıl yenileme imkanı bulamıyorduk. Yaklaşık 50 milyon lira bir bütçeyle saatte 160 ton kapasiteli bir plenti tesisi kurduk. Yapımı tamamlandı. Uygun maliyetle yolları asfaltlayacağız. Daha nitelikli asfaltla yollarımızın yapımına başlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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