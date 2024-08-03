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        Muş'ta değirmencilerin mesaisi sürüyor

        Muş'ta kış hazırlığı yapan çiftçilerin buğdaylarını öğütmek için gittiği değirmenlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:38
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        Muş'ta değirmencilerin mesaisi sürüyor
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        Muş'ta kış hazırlığı yapan çiftçilerin buğdaylarını öğütmek için gittiği değirmenlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kış hazırlıklarını yapan vatandaşlar, başlıca besin kaynağı ekmeklerini yapacakları unu, değirmenlere getirdikleri buğdayları öğüterek temin ediyor.

        Değirmen işleten Ercan Korkmaz, bu yıl yağışlar sayesinde buğdayda iyi verim alındığını söyledi.

        Buğday hasadının sürdüğünü anlatan Korkmaz, "İşlerimizde geçen yıla göre yüzde 35 artış var. Gece gündüz çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 20 ton buğday öğütüyoruz. Bir ton buğdayı öğütmek için 1200 lira alıyoruz." dedi.

        Çiftçi Cemal Kızılsoy da "Köylerde genel olarak tandır ekmeği tüketiyoruz. Tandırda ekmek pişirmek için her yıl bir ton buğdayı un haline getiriyorum. Değirmende yoğunluk var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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