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        Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları görüşüldü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin sorunları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:13
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        Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları görüşüldü
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin sorunları ele alındı.

        Malazgirt Ziraat Odası'nda şeker pancarı üreticileriyle düzenlenen toplantıda, kota sıkıntısı, yerli tohum, pancar sırası ve maliyetler görüşüldü.

        Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, yaptığı konuşmada, pancar üreticilerinin sorunlarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Geçen yıllarda yaşanan sorunların tekrarlanmaması için var gücümüzle çalışacağız. Her konuda üreticinin yanında olacağız. Öte yandan yerli tohuma daha fazla yönelmeyiz." dedi.

        Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise üreticilerin yaşadığı sorunlara değinerek, yetkililerinden destek istedi.

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