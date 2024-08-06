Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları görüşüldü

Sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Geçen yıllarda yaşanan sorunların tekrarlanmaması için var gücümüzle çalışacağız. Her konuda üreticinin yanında olacağız. Öte yandan yerli tohuma daha fazla yönelmeyiz." dedi.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, yaptığı konuşmada, pancar üreticilerinin sorunlarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

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