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        Malazgirt'te arkeologlar bir araya geldi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde arkeologlar bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:10
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        Malazgirt'te arkeologlar bir araya geldi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde arkeologlar bir araya geldi.

        Muş Alparslan Üniversitesince Malazgirt Kültür Merkezinde "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" toplantısı yapıldı.

        Yurt içi ve yurt dışından arkeologların katıldığı programda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, tarihi olayların olduğu gibi aktarılmasının zorluklarına değindi.

        Alican, "Tarihi olaylarla aramızda zamansal ve mekansal uçurumlar var. Bu uçurumlar, tarihi olayları anlamada ve aktarmada büyük engeller oluşturuyor. Osmanlılar ve Selçuklular döneminde Malazgirt Savaşı'na ilişkin güçlü bir anlatının olmamasının sebebi o dönemde yaşayan insanların tarihi kavrama biçimiyle alakalı." dedi.

        Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ile arkeologlar katıldı.

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