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        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı

        Muş'un Bulanık ilçesinde arkeologlar, tarihi mekanlarda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:02
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        Bulanık'ta arkeologlar tarihi mekanlarda inceleme yaptı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde arkeologlar, tarihi mekanlarda inceleme yaptı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında ilçeye gelen kazı ekibi, Mollakent köyündeki tarihi yerleri gezdi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Mollakent'in en eski İslam köylerinden biri olduğunu söyledi.

        Çevik, "Bölgede tarihi mezarlıkları araştırıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Tespitlerde bulunuyoruz. Mollakent köyü de yörenin tarihi ve kültürü anlamında en değerli köylerinden biridir." dedi.

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