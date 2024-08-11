Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.
Örenkent köyünde Kılıç ve Kaya aileleri arasında geçen yıl başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.
Seyit Ahmet Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.
Programa, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.
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