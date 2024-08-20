Temsili savaş kıyafeti giyen 70 yaşındaki Keskin, Malazgirt ruhunu yaşatıyor

Özel yaptırdığı savaş kıyafetini giyerek Malazgirt ilçesine gelen Keskin, cadde ve sokaklarda dolaştı, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla çay içti.

1974'de vatani görevini Malazgirt'te yapan Keskin, o dönemde Sultan Alparslan'a duygu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.