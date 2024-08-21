Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'ndeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, "şanlı zafer'in coşkuyla kutlanması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Han Otağı ve tematik çadırların bakımının ve peyzaj düzenlemelerinin yapıldığı alandaki etkinlikler, 24 Ağustos'ta başlayacak.

Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri yer alan keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların kurulumunun tamamlandığı alanda, kutlamalar 23 Ağustos'ta başlayacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi, yurdun dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayacak.

Mehter konserleri, fener alayı, halk oyunları gösterileri, cayrokopter saygı geçişi gibi etkinliklerin yapılacağı alanda, atölye çalışmaları ve yarışmalar organize edilecek, çocuklar geleneksel oyunları oynama imkanı bulacak.

Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için atlı okçuluk, atlı cirit, güreş, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, güreş ve çocuk oyun alanları hazır hale getirildi.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Çakır, "Malazgirt ve Muş olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya şimdiden hazırız. 24-25 Ağustos'ta Okçular Vakfı'nın düzenlediği etkinliklerle şenliklerimiz başlayacak. At yarışlarımız, ata sporlarımız, yöresel çadırlarımızın yanı sıra yerel sanatçılarımızın konserler vereceği dolu dolu 2 günlük yoğun programımız var. 26 Ağustos'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızı burada karşılayacağız. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklere davet ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğin düzenleneceği Milli Park'ın, 238 hektarlık bir alan olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti: