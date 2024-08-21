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        Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu ekiplerce kurtarıldı

        Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:16
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        Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Konukbekler Beldesi mevkisindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar, köpek yavrusunun kanalizasyon çukuruna düştüğünü ihbar etti.

        Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ve itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu köpek yavrusunu kurtardı.

        Köpek yavrusu, kontrollerinin yapılması için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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