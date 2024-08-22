İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemede bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı.
Danişment Gazi Mahallesi'ndeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş'ı, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek karşıladı.
24-26 Ağustos'ta etkinliklerin yapılacağı alanı gezen Aktaş, Vali Çakır ve beraberindekilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Daha sonra Aktaş başkanlığında "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Güvenlik Toplantısı" yapıldı.
Aktaş'a, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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