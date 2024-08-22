İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemede bulundu

Aktaş'a, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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