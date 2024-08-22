Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemede bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı.

        Danişment Gazi Mahallesi'ndeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş'ı, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek karşıladı.

        24-26 Ağustos'ta etkinliklerin yapılacağı alanı gezen Aktaş, Vali Çakır ve beraberindekilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra Aktaş başkanlığında "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

        Aktaş'a, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programı
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ruhunu yaşatacak, yeni nesillere şanla şer...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ruhunu yaşatacak, yeni nesillere şanla şer...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Malazgirt'teki kazılarda ulaşılan buluntular laboratuvarda temizlenerek kay...
        Malazgirt'teki kazılarda ulaşılan buluntular laboratuvarda temizlenerek kay...
        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı
        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı