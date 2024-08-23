Malazgirt Kaymakamı Bayram, esnafı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine davet etti
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.
İş yeri sahipleriyle görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Bayram, esnafı, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.
İlçenin kalkınmasında esnafın rolünün büyük olduğunu belirten Bayram, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine az bir zaman kaldığını söyledi.
Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli etkinlikte bizleri onurlandıracak. Etkinliklerimiz, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Okçular Vakfı, Valilik ve Kaymakamlığımız tarafından organize edilecek. Herkesi kapsayan zengin bir program var. Esnaf kardeşlerimizi de bu etkinliklerde görmekten mutluluk duyarız." dedi.
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