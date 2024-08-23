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        Malazgirt'te Gazze yararına kermes düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlar yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:38
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        Malazgirt'te Gazze yararına kermes düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlar yararına kermes düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen kermeste din görevlileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, açılışını yaptıkları kermesi gezdi.

        Etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini belirten Bayram, kermese destek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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