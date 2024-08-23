Malazgirt'te Gazze yararına kermes düzenlendi

Etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini belirten Bayram, kermese destek verenlere teşekkür etti.

Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, açılışını yaptıkları kermesi gezdi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen kermeste din görevlileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

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