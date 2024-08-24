Malazgirt'te Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı düzenlendi.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini karşılamak üzere vatandaşları Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki alana davet eden Bayram, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.