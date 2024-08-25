Temiz çevre ve sağlıklı yaşamı özendirmek için pedal çeviriyor

İBRAHİM YALDIZ - Yalova'dan Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 58 yaşındaki Rahile Eren, kullandığı bisikletle şanlı zaferin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılarak sağlıklı yaşama ve temiz çevreye dikkati çekti.

Kamudaki görevinden emekli olduktan sonra satın aldığı bisikletine "Ütopya'ya pedallayan kadın" yazısı yazan Eren, aktif olarak bisiklet kullanmaya başladı.

Daha sonra bisiklet kullanımının yaygınlaşması için illerde etkinlikler düzenlemeye karar veren Eren, iki yılda Avrupa'da 2 ülkede ve Türkiye'deki 12 kentte yaklaşık 10 bin kilometre pedal çevirdi.

"Yollar çok güzel. Bisikleti halkın sosyal yaşantısına dahil etmek istiyorum. Bugüne kadar dolaştığım bütün illerde bisiklet yolları çok elverişliydi. Muş'ta da çok güzel parkurlar var. Hedefim, temiz bir çevre için araçların egzoz ve karbon gazı salınımının azaltılması için bisiklet kullanımını özendirmek. Şimdi de Malazgirt etkinliklerindeyim. Bu etkinliğe özellikle katıldım. Alanda çadırlar kurulmuş. Buradaki halka bisikleti anlattım. Bisiklet kullanmanın faydalarını anlattım. Yurt dışında birçok tura katıldım. İnsanlar takım elbiseleriyle bisiklet kullanıyor, işe bisikletle gidiyor. Burada da bunu yapabiliriz."

Türkiye'de çok güzel bisiklet parkurlarının bulunduğunu ifade eden Eren, "Bisiklet aynı zamanda ekonomik bir araç ve çevreye zararı yok. Bunun için herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Temiz çevreye dikkati çekmek istediğini kaydeden Eren, "Bu amaçla 2 yılda 10 bin kilometreye yakın bisiklet sürüşü yaptım. Şu an Malazgirt'teyim. Bu alanda insanlara bisikletle ilgili açıklamalar yaptım. Sağlıklı, hareketli ve ekonomik bir yaşam için bisiklet kullanmaları gerektiğini söyledim. Umarım Muş bir bisiklet cenneti olacak. Çok ilgilenen oldu. Erzincan'da her noktada bisiklet sürdüm. Denk geldiğim yerleşim yerlerinde insanlar 'dönüşte yemek yemeye, karpuza bekliyoruz' dediler. Bu çok güzel bir şeydi. Gerçekten kimileriyle dost oldum ve halen görüşüyorum. 2 yılda Türkiye'de 12 il dolaştım. Yurt dışında Hollanda ve Almanya'da bisiklet sürdüm. Oralar bisikleti tanıyorlar. Amacım Türkiye'de de bisikleti tanıtmak." diye konuştu.