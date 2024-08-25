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        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar ok attı, at yarışlarını izledi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılanlar, tematik çadırları dolaştı, ok attı, at yarışlarını ve gösterileri izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:44 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:44
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        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar ok attı, at yarışlarını izledi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programına katılanlar, tematik çadırları dolaştı, ok attı, at yarışlarını ve gösterileri izledi.

        1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılan etkinliklere ilçe sakinleri ve birçok ilden gelen vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Çocukların yüzünün boyandığı, katılımcıların ok atışı yaptığı, tematik çadırları dolaştığı alanda, kurumlar da açtıkları stantlarda ziyaretçilere çalışmaları ve ekipmanlarına ilişkin bilgi verdi.

        Hipodrom alanında yapılan at yarışlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin yanı sıra yöresel giysileriyle etkinlikleri renklendirenlerle fotoğraf çektirdi.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, etkinlik alanını ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

        Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, Malazgirt'in tarihi mirasına sahip çıkmanın önemli olduğunu dile getirdi.

        Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, ilçede düzenlenen etkinlikleri heyecanla takip ettiklerini belirtti.

        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine herkesi beklediklerini söyleyen Yalçın, "Bu törenler bizim için, Malazgirt'in geleceği için çok önemli. Destek veren, katılan herkese teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilçemize gelmesi büyük bir heyecan yaratıyor. Bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

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