Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu Türkiye'yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah'ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, dün Bitlis ve Ahlat'taki programlara katıldıklarını, ilk otağın kurulduğu, ilk okun atıldığı Ahlat'ta gençlerle kucaklaştıklarını anımsattı.

Dün Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi kabine toplantısına katılarak, önemli mesajlar verildiğine de işaret eden Erdoğan, toplantının ardından bölge valileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktardı. Malazgirt Zaferi'nin, tarihi, istikameti ve ebedi ikameti belirlediğini ifade eden Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz." şeklinde konuştu.

- "O günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cuma sabahı, semaya karşı, Malazgirt'te 54 bin er, bestelediler en güzel marşı: Allahu ekber, Allahu ekber." dizelerine atıfta bulunarak, "Bu mısralara ilham veren o günkü imanla, o günkü cesaretle, o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz." dedi. Sultan Alparslan'ı ve askerlerini rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "İlk fetih hareketlerinden bugüne kadar ezan susmasın, bayrak inmesin, ocak sönmesin diye, milletimiz huzur içinde alnı ak yaşasın diye, üzerimize yabancı gölgeler düşmesin, istiklalimize halel gelmesin diye şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin, milletin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, "Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmişti; 'Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.' O büyük sultan, 953 sene önce Malazgirt Zaferiyle istikbalin bizim olacağını müjdelemişti." diye konuştu.

- "Malazgirt ruhu iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor" Allah'ın, Sultan Alparslan'a ve ordusuna kendilerinden dört kat daha fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071 tarihinde muhteşem bir zafer nasip ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Zaferden sadece 4 sene sonra İznik'te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu devletimizi kurduk. Yaklaşık 1000 yıldır da Anadolu'yu vatan eylemeye, vatanımız olarak tutmaya devam ediyoruz. Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu, Türkiye'yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah'ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Bu milletin her bir ferdi Malazgirt meydanında bulunan gazilerle, şehitlerle aynı inancı, aynı aşkı, aynı ideali, aynı hassasiyeti taşımayı sürdürecek. Rabb'im bizleri kahraman şehitlerimizin yolundan ayırmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'in bir zaferden öte yurt doğuran, medeniyet doğuran bir inşa ve ihya hareketinin de başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Bu toprağı, taşı, coğrafyayı vatan yapmak için ruh gerekir, kültür gerekir, bilinç gerekir, inanç gerekir. Tüm bunlarla birlikte o toprakların hamurunu kanla karmak, imanla yoğurmak, terle sulamak gerekir. Millet olarak Malazgirt sonrasında Anadolu'yu işte böyle vatan yaptık. Bu toprakları aşkla, sevgiyle, ilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk." şeklinde konuştu. Fethedilen her yerin camilerle, kütüphanelerle, medreselerle donatıldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'te atılmıştır. Malazgirt Zaferi, ayrıca Kudüs'ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Burada şunun özellikle vurgulanması gerekiyor; Malazgirt, Türklerle birlikte Türk Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Sultan Alparslan'ın sancağı altında kurulan güçlü ittifak, 953 yıldır kutladığımız şanlı zaferi bizlere armağan etmiştir."