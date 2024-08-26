Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılan programda konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Bu topraklarda Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ve Sünni'sinin bin yıldır beraber yaşadığını belirten Yıldız, "Malazgirt okun yaydan çıktığı yerdir. Bu bilinci hep birlikte kuşanacağız. Bize Anadolu'yu vatan bırakan ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum ki burada bulunanlar binlerce yıl ötesinden bize seslenen Alparslan'ı duyuyor. Bize soruyorlar 'Okçular Vakfı olarak her yıl neden Malazgirt'tesiniz?' Toprağı dinlemeye gidiyoruz. Kendimize gelmek, Sultan Alparslan'ı dinlemek için Malazgirt'teyiz. Hep burada olacağız. Sultan Alparslan'ın 'Size bir vatan bırakıyorum. Ebediyen sizin olacaktır' dediği bu vatana hep birlikte sahip çıkmak üzere burada toplanıyoruz. Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

- "Binlerce yıllık tarihimiz var" Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşamanın onuru içinde olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: "Her defasında ifade ediyoruz. Biz 1071'de Sultan Alparslan'la Selçukluyuz. 1299'da, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. 1919'da, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bu toprağı mayalayan alplere, erenlere selam olsun. Bu vatanı birlik, beraberlik, kardeşlik, adalet, sevgi ve merhamet mayasıyla mayaladılar. Bin yıldır bu maya sağlam bir şekilde burada. Binlerce yıl daha aynı şuurla var olacağız. Elbette ki geçmişte kalmayacağız. Bir milletin tarihi geçmişi değildir. Bir milletin tarihi o milletin geleceğidir. Binlerce yıllık tarihimiz var. Binlerce yıl daha bu topraklarda var olacağımızın işaretidir. İnanıyorum ki burada bulunanlar evlerine, köylerine döndüklerinde Malazgirt ruhunu kuşanacaklar."

Malazgirt ruhunun 1071'de başladığını, bu ruhun Çanakkale, milli mücadele ruhu olduğunu dile getiren Yıldız, 15 Temmuz'da Malazgirt ruhunun bu topraklarda canlı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte gösterdiklerini söyledi. - "Malazgirt'ten Gazze'ye, Kudüs'e selam gönderiyoruz" Yıldız, Malazgirt'in binlerce yılın ötesinden bizzat burada Sultan Alparslan tarafından ifade edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışının bin yıllık referansı olduğunu belirtti.