Muş'ta "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Muş'ta da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 174 arama kurtarma ekibi ve 80 araç yönlendirildi.

AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek'e video konferans üzerinden bilgi veren Çakır, yaptığı açıklamada, tatbikatın saat 00.15'te başladığını söyledi.

Senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Deprem Varto ilçesinde daha güçlü olmak üzere il merkezimiz dahil tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. Afet kriz merkezimizi devreye aldık. Bu konuda da daha önce bildirimler yapıldı. Tüm gruplar sahada. İlk etapta hasar tespit raporu ortaya çıkarmamız lazım. Şu ana kadar bize intikal eden bilgilere göre, ilimiz depremi çok güçlü bir şekilde hissetti ve maalesef birçok ilçemizde yıkımlar söz konusu. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. Afet gruplarımız çalışmalarına başladı. Saha ekiplerimiz Varto ilçesine hareket etti. Daha sonra da her 30 dakika ya da her 15 dakikada bir sizlerle yapmış olduğunuz çalışmalarla alakalı durum değerlendirmesi yapacağız."