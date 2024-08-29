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        Muş'ta "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:57
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        Muş'ta "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
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        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş'ta Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

        Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Muş'ta da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

        Bunun üzerine Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 174 arama kurtarma ekibi ve 80 araç yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşarak enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, kurtardıkları yaralıları ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi bahçesine kurulan Sahra Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Depremde evi hasar görenler için Varto Şehir Stadyumu'nda çadır kentin oluşturulduğu ilçede, 7 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

        Vali Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, toplanma alanında kurulan AFAD Arama Kurtarma Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

        AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek'e video konferans üzerinden bilgi veren Çakır, yaptığı açıklamada, tatbikatın saat 00.15'te başladığını söyledi.

        Senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Deprem Varto ilçesinde daha güçlü olmak üzere il merkezimiz dahil tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. Afet kriz merkezimizi devreye aldık. Bu konuda da daha önce bildirimler yapıldı. Tüm gruplar sahada. İlk etapta hasar tespit raporu ortaya çıkarmamız lazım. Şu ana kadar bize intikal eden bilgilere göre, ilimiz depremi çok güçlü bir şekilde hissetti ve maalesef birçok ilçemizde yıkımlar söz konusu. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. Afet gruplarımız çalışmalarına başladı. Saha ekiplerimiz Varto ilçesine hareket etti. Daha sonra da her 30 dakika ya da her 15 dakikada bir sizlerle yapmış olduğunuz çalışmalarla alakalı durum değerlendirmesi yapacağız."

        Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daşdemir ise AFAD Başkanlığı'nın verilerine göre Bingöl'de saat 00.15'te merkez üssü Karlıova olan 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirerek, "Bu deprem Erzurum, Diyarbakır, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta hissedilmiştir. AFAD başkanlığımızın ilk verilerine göre deprem afet seviyesi, seviye 2 olarak ilan edilmiştir. AFAD koordinasyon kurulunu toplamış bulunmaktayız. Tüm çalışma gruplarımız burada." dedi.

        Koordinasyon kurulu toplantısına Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, ilgili kurum amirleri, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri katıldı.

        Daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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