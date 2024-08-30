Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Malazgirt'te kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu.
Törenin ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.
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