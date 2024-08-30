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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Malazgirt'te kutlandı

        ​​​​​​​Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:44
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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Malazgirt'te kutlandı
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        ​​​​​​​Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu.

        Törenin ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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