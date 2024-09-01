Muş'ta dönüş yapan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan 43 yaşındaki Saniye Karadağ hayatını kaydetti, otomobil sürücüsü ile Şevval, Merve Başak, Havvanur ve Hayrunisa Türk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.