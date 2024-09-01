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        Muş'ta dönüş yapan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muş'ta dönüş yapan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:48
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        Muş'ta dönüş yapan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Muş'ta dönüş yapan tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Muş-Bingöl kara yolu Murat Köprüsü mevkisinde, İsa Türk yönetimdeki 09 LG 830 plakalı otomobil, yolda U dönüşü yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAL 184 plakalı tıra çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 43 yaşındaki Saniye Karadağ hayatını kaydetti, otomobil sürücüsü ile Şevval, Merve Başak, Havvanur ve Hayrunisa Türk yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, güvenlik güçleri de trafiğin kontrollü akışını sağladı.

        Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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