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        Muş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:01
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        Muş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Muş-Bingöl kara yolunun 40. kilometresindeki Bozbulut köyü mevkisinde 06 DCT 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvanlara çarptı.

        Bu sırada arkadan gelen 49 D 1677 plakalı saman yüklü kamyon da hem otomobile hem de küçükbaş hayvanlara çarparak durdu.

        Yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Saliha Bağlı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

        Kazada, çok sayıda koyun telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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