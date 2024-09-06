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        Muş'ta "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı

        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:44
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        Muş'ta "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı
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        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı.

        Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğe 10 ülkeden akademisyenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 350 kişi katıldı.

        Etkinliğin açılış programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, insanların "kanser" kelimesini telaffuz ederken dahi ürperdiğini söyledi.

        Kanserin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Çakır, "Muş'ta onkoloji günlerinin düzenlenmesi, ilin yöneticisi olarak büyük bir gurur verdi. Bu sadece Muş açısından değil, bölge illerin açısından da son derece önemlidir. Bilim insanlarının burada sunum yapması kıymetlidir. Vatandaş olarak kanserle mücadelede bilgilendirmenin, bilinçlenmenin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hastalıklarla ilgili bilinçlenme ve farkındalığın daha da yükseğe çıkması noktasındaki çabalarımız artarak devam ediyor. Çok kıymetli bilim insanlarını yürekten kutluyorum. Buraya katılım göstererek bu organizasyona verdiğiniz destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum."

        - "Başaramayacağımız hiçbir şey yok"

        Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce ise 1999'da kendisine kanser tanısının konulduğunu belirtti.

        Kanserde 25 yılı geride bıraktığını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

        "Kansere yakalandığımda oğlum kundaktaydı, çok üzülüyordum. Öleceğimi düşünüyordum. Bugünleri görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bütün hastalara diyorum, gerçekten inanın, azmettiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Biz her şeyi başarabiliriz, yeter ki buna inanın. Yıllardır kanser hastalarıyla çalışıyorum. İnanın çok daha basit kanser tanısı alan hastaların vefat ettiğini ama daha zor ve mücadele edilecek hastaların yaşadığını görüyorum. Ülkemizde onkoloji camiasındaki bilim insanlarımız çok kıymetli. Onların sayesinde yurt dışına gitme veya başka bir tedavi arayışına girmiyoruz."

        Uluslararası Onkoloji Günleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er de uzmanlar olarak gelişmeleri takip etmek için çok sayıda kongreye katıldıklarını belirtti.

        Kanserle ilgili farkındalık yaratılması gerektiğinin altını çizen Er, "Genç yaşlardan itibaren özellikle üniversite öğrencilerinin hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan, yurt dışından bu toplantıya katılıyor olması bize güç veriyor. Burada çok sayıda mesai arkadaşım var. Onlar da buraya inanarak geldiler. Umarım verimli, güzel bir toplantı olur. İlerleyen yıllarda daha güzel, daha gelişmişini yapacağız." dedi.

        Desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır'a plaket taktim edilen program "Erken Tanı ve Genetik Taramalar" konulu panelle devam etti.

        Pazar günü sona erecek programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Genç Birikim Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Nevin Çolak, 10 ülkeden ve birçok ilden akademisyenler, gönüllüler, hastalığı yenenler ve davetliler katıldı.

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