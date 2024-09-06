Muş'ta "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından organize edilen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği kapsamında kanser konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş yapıldı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası önünde bir araya gelen ve aralarında 10 ülkeden yaklaşık 350 akademisyen ve gönüllerin de bulunduğu grup, şarkılar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, gazetecilere, Onkoloji Günleri etkinliğinin yoğun geçtiğini söyledi.

Gün içinde kanserle ilgili panellerin düzenlendiğini ifade eden Abukan, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak için Millet Bahçesi önüne kadar yürüyüş yaptık. Muş halkımızdan yoğun katılımı oldu. Gençlerimiz, 7'den 70'e herkes burada. Allah kimsenin başına vermesin ama erken teşhis tanısı önemli ve vatandaşınıza bunu duyurmaya çalışıyoruz."

Dernek Başkanı Salih Yüce ise her yıl farklı konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "Onkoloji Günleri'nde meme kanseri, akciğer kanseri ve jinekolojik kanser konusu ele alındı. Programın ilk günü genellikle kansere karşı farkındalık yürüyüşü yapıyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşün sonunda da müzik dinletisi etkinliği oldu." dedi.