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        Muş'ta "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği devam ediyor

        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:31
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        Muş'ta "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği devam ediyor
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        Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" devam ediyor.

        Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla organize edilen etkinliğin ikinci gününde "meme kanseri", “kanser sonrası yaşam" ve “jinekolojik kanserler" konulu paneller yapıldı.

        Panellerde sunum yapan uzmanlar, katılan moderatörlerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Genç Birikim Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Nevin Çolak, AA muhabirine, Muş'ta düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri etkinliğine katılımın yoğun olduğunu söyledi.

        Organizasyonu Muş'ta yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

        "Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım oldu. 10 ülkeden 350 katılımcımız var. Doktorlarımız, Dünya Sağlık Örgütü'nden misafirlerimiz, hastalarımız ve akademisyenlerimiz var. Bu da bizi çok mutlu etti. Kanser her kesimi ilgilendiriyor. Kanser deyince insanların aklına eskiden beri ölüm gelir. Bu organizasyonumuzda bunun böyle olmadığını kanserden korkmak yerine üzerine gidilmesi gerektiğini aktarıyoruz. Tabi bu üzerine gitmek de öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Bilgi güçtür. İşte bu toplantılarda bu bilgi paylaşımlarıyla biz aslında neler yapacağımızı, neler yapabileceğimizi, kanserden nasıl korunabileceğimizi, nasıl kurtulabileceğimizi gördük. Ülkemizde teknolojinin çok ilerlediğini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor."

        Programa, Muş vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, kurum amirleri, 10 ülkeden ve birçok ilden akademisyenler, gönüllüler, doktorlar, hastalığı yenenler ve davetliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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