Muş Valisi Çakır'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetiminin özverili çalışmalarının gençlerin başarılarına başarı katacağını söyledi.

Milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şartın eğitim olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' ifadesinin kılavuzluğunda cennet ülkemizin aydınlık yarınlarının, aziz milletimizin istikbalinin emanet edileceği çocuklarımızın ders başı yapacağı yeni bir eğitim öğretim yılını daha milletçe karşılamaktayız."