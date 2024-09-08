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        Muş Valisi Çakır'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:53
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        Muş Valisi Çakır'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetiminin özverili çalışmalarının gençlerin başarılarına başarı katacağını söyledi.

        Milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şartın eğitim olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' ifadesinin kılavuzluğunda cennet ülkemizin aydınlık yarınlarının, aziz milletimizin istikbalinin emanet edileceği çocuklarımızın ders başı yapacağı yeni bir eğitim öğretim yılını daha milletçe karşılamaktayız."

        Gençlerin geleceğe en güzel şekilde yetiştirilmesinin herkesin ortak amacı olduğunu belirten Çakır, "Her gün yeni gelişmelerle planlanan devlet projelerine katkıda bulunan ve eğitim öğretime destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş eğitim neferlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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