Bulanık'ta sağlık çalışanları vatandaşları bilgilendirdi
Muş'un Bulanık ilçesinde sağlık çalışanları açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.
Muş'un Bulanık ilçesinde sağlık çalışanları açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kurumun bahçesinde kurulan stantlarda, sağlık çalışanları tarafından katılımcılara sağlık hizmetleri tanıtıldı, broşürler dağıtıldı.
Etkinliğe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen İbrahim Adıgüzel, Emniyet Müdür Vekili Cem Tağma, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Nur Karaçorlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri, sağlık personelleri de katıldı.
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