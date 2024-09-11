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        Muş'ta 2 bin 100 dekara ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı

        Muş'ta devlet desteğiyle 2 bin 100 dekar alana ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:02
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        Muş'ta 2 bin 100 dekara ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı
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        Muş'ta devlet desteğiyle 2 bin 100 dekar alana ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı.

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kentteki 105 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 7 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

        Tohumları kentteki 2 bin 100 dekar alanda toprakla buluşturan çiftçiler, büyük emekle yetiştirdikleri fasulyenin hasadını yapıyor.

        Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünde düzenlenen hasat törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın Çukurova ve Trakya'dan hiçbir farkının olmadığını söyledi.

        Muazzam bir ovaya sahip olduklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Ovada su kaynakları oldukça yeterli. Muş tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu bu eşsiz konumla geleceğin parlayan yıldızlarından biri olacak. Her fırsatta hasat programlarına gidiyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize verdiğimiz önemi göstermek için uğraşıyoruz. Diğer insanları da teşvik etmek için çaba gösteriyoruz. Ürünlerin çeşitlendirilmesi çok önem arz ediyor. Değerli çiftçimizi yürekten tebrik ediyorum. Burada 350 dönümde bir risk alarak ekim yaptı. Herkes buğday ve arpa ekiyor. Yani dedesi ne ekiyorsa oğlu da torun da onu ekiyor. Amacımız artık dedenin ektiğinin yanına ilaveler koyalım. Hava şartlarına göre, toprağımızın yapısına göre, devletimizin desteklerine göre, dünya konjonktüründeki o ürünün almış olduğu stratejik konuma göre ürün yelpazemizi genişletelim. Buğday ve arpada ülke ekonomisine katkı sunan ciddi üretimler yapıyoruz ama nohutta, fasulyede, mercimekte maalesef normal kapasitenin çok altındayız. Sayın Bakan'ımız da geçen hafta sonu açıklamıştı, ürün ve bölge bazlı destekler çok isabetli bir karar olmuş. Hasadımız bereketli olsun."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise Muş'ta tarıma elverişli 357 bin hektarlık alanın olduğunu belirtti.

        Hem tarımsal üretim planlaması hem de yeni destek modeline geçildiğini kaydeden Gün, şunları kaydetti:

        "Kuru fasulye katma değeri yüksek bir ürün. Şu anda planlamanın içinde ama bunun daha da çok artırılması gerekir. TAKE Projesi kapsamında 105 çiftçimize yüzde 75 hibeyle 7 ton kuru fasulye dağıtıldı. İlimizde de 2 bin 100 dekarlık alana ekim gerçekleştirildi, 425 ton ürün bekliyoruz. İlin ekonomisine 21 milyon liralık katkı sağlamasını öngörüyoruz."

        Vali Çakır daha sonra traktöre binerek ilk hasadı yaptı.

        Programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat, şube müdürleri, muhtar ve çiftçiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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